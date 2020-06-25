Волгоград, , 13:41 — REGNUM Женщина 83 лет с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась за минувшие сутки в Волгоградской области. Этот случай стал 35-м летальным исходом с начала пандемии, сообщили 25 июня в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, жительница Котельниковского района долгое время лечилась дома самостоятельно. При ухудшении самочувствия она обратилась в скорую медицинскую помощь, её госпитализировали в Котельниковскую ЦРБ. У пациентки диагностирован коронавирус с пневмонией. Несмотря на лечение и реанимационные мероприятия, она скончалась.

В регионе на 25 июня зарегистрированы 5825 случаев заражения коронавирусом, 35 человек скончались.