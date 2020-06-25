Москва, , 13:38 — REGNUM Необходимо законодательно закрепить в КоАП норму об обязательной эвакуации транспортных средств без ОСАГО. Об этом заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

В ОНФ подготовили для отправки в Минюст проект по доработке кодекса об административных правонарушениях. В числе прочего, предлагается внести в КоАП норму об обязательной эвакуации незастрахованных автомобилей, так как, по подсчетам общественников, до 20% автовладельцев не имеют полиса ОСАГО и при этом пользуются транспортными средствами, игнорируя запрет.

«Есть мнение, что штрафы за отсутствие ОСАГО маленькие, поэтому водители ездят без полисов. Ранее обсуждался вопрос об увеличении штрафов и подключении камеры фиксации. Но мы должны помнить, автомобили без полиса ОСАГО вообще не имеют права находиться на дороге. Только в Москве 20% водителей ездят без полиса ОСАГО, а в случае с такси, которое является одним из самых аварийных видов транспорта, эта цифра доходит до 40%. Получается почти каждый второй таксист не застрахован. Такое авто может быть только припарковано, а в движении находится не может», — заявил Шкуматов.

По его словам, если посмотреть на среднюю частоту проверок госавтоинспекции, то можно увидеть, что даже самого аккуратного автомобилиста несколько раз в год проверяют на наличие документов, в том числе на наличие полиса ОСАГО. Переломить ситуацию можно с прибегнув к обеспечительным мерам, а именно запрету на эксплуатацию транспортного средства без ОСАГО.

«Речь об обязательной эвакуации автомобиля за езду без полиса ОСАГО. Госавтоинспекции вполне по силам навести с этим порядок», — считает Шкуматов.