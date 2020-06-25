Москва, 25 июня 2020, 13:38 — REGNUM Необходимо законодательно закрепить в КоАП норму об обязательной эвакуации транспортных средств без ОСАГО. Об этом заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.
В ОНФ подготовили для отправки в Минюст проект по доработке кодекса об административных правонарушениях. В числе прочего, предлагается внести в КоАП норму об обязательной эвакуации незастрахованных автомобилей, так как, по подсчетам общественников, до 20% автовладельцев не имеют полиса ОСАГО и при этом пользуются транспортными средствами, игнорируя запрет.
По его словам, если посмотреть на среднюю частоту проверок госавтоинспекции, то можно увидеть, что даже самого аккуратного автомобилиста несколько раз в год проверяют на наличие документов, в том числе на наличие полиса ОСАГО. Переломить ситуацию можно с прибегнув к обеспечительным мерам, а именно запрету на эксплуатацию транспортного средства без ОСАГО.