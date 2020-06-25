Симферополь, 25 июня 2020, 13:39 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц пять человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией. Об этом 25 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у семи граждан. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 638 тестов на новую инфекцию. Умерло 25 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В крымской больнице выявили коронавирус у медработника и двух пациентов
Читайте развитие сюжета: В Крыму госпитализированы более 180 человек с коронавирусом