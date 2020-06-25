Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Разработчики из российской студии Moon Moose выпустили новый трейлер своей стратегической игры Cartel Tycoon. Он был опубликован на YouTube-канале издательства tinyBuildGAMES 24 июня.

В Cartel Tycoon геймерам предстоит примерить на себя роль могущественных наркобаронов, развивающих свою империю в Латинской Америке. Для этого придётся устранять конкурентов и скрываться от властей.

Релиз Cartel Tycoon на PC ожидается в конце 2020 года. Игра будет доступна в магазине Steam.

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