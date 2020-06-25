Могадишо, , 13:49 — REGNUM Ополченцев в центральном регионе Сомали призвали сложить оружие и вступить в ряды полиции. Об этом передает ВВС Somalia.

За последние два десятилетия, регион Галмудуг был захвачен различными боевиками, включая пиратов, террористов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов умеренной исламистской группировкой.

«Мы обучим их как клановых ополченцев, которые будут зарегистрированы в качестве сотрудников полиции для защиты интересов своих народов», — заявил президент штата Галмудуг Ахмед Абди Карийе, в народе известный как «Кор-Кор».

Как отмечают журналисты, Карийе — сторонник федерального правительства Сомали, который был избран на свой пост в ходе спорных региональных выборов в начале февраля. С тех пор ему это удалось достичь примирения с оппозицией путем формирования кабинета министров, в котором представлены все фракции, что позволило ему сосредоточиться на вопросах развития и безопасности региона.