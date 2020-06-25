Москва, , 13:34 — REGNUM До 13 сентября продлится прием заявок на участие в литературном конкурсе имени Корнея Чуковского. Как заявила 25 июня заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, премию для авторов детских произведений учредили весной 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конкурс имени Корнея Чуковского станет одним из крупнейших в стране для детских писателей», — отметила Сергунина и добавила, что премией будут отмечать талантливых современных авторов, чьи произведения заслужат высокие оценки в профессиональной среде.

Итоги конкурса планируют подвести в ноябре 2020 года.

Как уточняется, принять участие к конкурсе могут писатели, чьи новые произведения впервые опубликованы на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления сроков подачи заявок.

Подать заявку можно на официальном сайте премии. Предусмотрено семь номинаций:

— «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет»

— «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет»

— «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»

— «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»

— «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет»

— «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет»

— «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».