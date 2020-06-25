Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM Жители Ростовской области в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ распределят 500 млн рублей, выделенных из регионального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией, передаёт ИА REGNUM.

Так, утверждено десять вариантов для голосования. Бюджетные средства могут быть потрачены на обеспечение участковых педиатров и терапевтов транспортом для выезда к больным, установку спорткомплексов ГТО для школьников. Также есть варианты приобретения техники для общеобразовательных школ и детских школ искусств, а также автомобилей скорой помощи, общественного транспорта, передвижных рентген-аппаратов, коммунальной техники, средств для дезинфекции в школах, детских садах и учреждениях культуры, оснащения школьных столовых.

Голосование состоится в рамках губернаторского проекта «Народный совет». Оставить свой голос можно как дистанционно через онлайн-сервис облправительства и портал госуслуг, так и на избирательных участках.