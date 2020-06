Стокгольм, , 13:31 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Biomutant. Его опубликовали 24 июня на YouTube-канале издательства THQ Nordic.

В ролике разработчики показали различные аспекты игрового процесса: перемещение по миру, создание оружия и многочисленные сражения с боссами. Тем не менее, дата релиза Biomutant всё ещё неизвестна.

Напомним, Biomutant — это экшен с видом от третьего лица, в котором геймеры возьмут на себя управление разумным мутантом, владеющим боевыми искусствами. Релиз проекта ожидается в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One.

