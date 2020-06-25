Дамаск, , 13:37 — REGNUM За последние сутки в Сирию с территории Ливана вернулись почти 40 беженцев. Об этом 26 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, который обнародован на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 39 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 12 женщин и 20 детей.

Кроме этого, сообщается, что с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы в Сирию за прошедшие 24 часа не возвращались.

При этом указывается, что всего из Ливана в Сирию с 18 июля 2018 года вернулся 185 871 беженец, включая 55 900 женщин и 94 520 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одно нарушение перемирия в Сирии за прошедшие сутки отметили российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в данной стране.