Симферополь, , 13:33 — REGNUM За время пандемии коронавируса в евпаторийской городской больнице заразилось новой инфекцией 40 человек, трое за последние сутки. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«В Евпатории три новых случая выявили в старом очаге — городской больнице: два пациента и один медицинский работник», — отметил чиновник.

Всего, по его словам, в медучреждении подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус у 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у семи граждан. В общей сложности в регионе подтверждено 638 положительных тестов на новую инфекцию. Скончалось 25 пациентов.

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