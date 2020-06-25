Краснодар, , 13:30 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал навести порядок с выдачей справок на коронавирус — по его словам, справки требуют уже там, где они требоваться не должны, выдают их частные медорганизации, для которых это является бизнесом.

«Справки требуют уже все, даже при приеме на работу. Но не за три тысячи рублей и не за пять, эти справки просто продаются, уже можно ничего и не сдавать», — добавил Кондратьев.

«Все лаборатории государственные, но в основном забор на отсутствие ковида берут частные клиники, а если государственные, то люди ждут по семь-14 дней, а в частных — сутки ждут. И создаются условия, при которых мы лоббируем работу частных клиник», — добавил Кондратьев.

«Давайте честно скажем — на этом пытаемся заработать. Тогда сделайте так, чтобы муниципальные клиники тоже работали круглосуточно на забор», — подчеркнул губернатор.