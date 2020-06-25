Владимир, , 13:29 — REGNUM Во Владимирской области по со стоянию на 25 июня 2412 пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны, в том числе за последние сутки — 41 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наличие свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусом в регионе составило 72,3%. В области было проведено 110 тыс. 248 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За 24 июня к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 37 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 116. На стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 740 — с пневмонией.

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