Волгоград, , 13:32 — REGNUM Совместный брифинг, посвящённый ходу расследования убийства иностранного студента-медика, провели 25 июня руководители региональных управлений МВД и СК. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной ненависти.

По данным силовиков, в вечер убийства подозреваемый полтора часа бродил по городу, подыскивая себе жертву. Он не был знаком со студентом, напал на него сзади. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения. Будет проведена психиатрическая экспертиза, в ведомствах не исключают, что молодой человек что-то скрывает, хотя и сотрудничает со следствием. Есть предположение, что подозреваемый мечтал попасть на Украину через Ростов-на-Дону, но ему это не удалось.

«Мы изучили всю жизнь подозреваемого. В последнее время нигде не работал, уклонялся от армии. Может, армия вставила бы ему мозги. Он уклонялся от призыва, почитывал литературу запрещенную. Что произошло с его мозгами, почему стал ненавидеть другие национальности? Будем разбираться», — сказал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.

«Подозреваемому в преступлении предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной ненависти», — заявил руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов.

Силовики пояснили, что у подозреваемого был сообщник «таких же взглядов», который знал об убийстве студента и помогал молодому человеку скрыться, сообщает сетевое издание «Высота 102».

Задержали подозреваемого в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления его в федеральный розыск.

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