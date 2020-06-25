Симферополь, , 13:31 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 1958 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 25 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки лабораторно было обследовано 1958 лиц, у семи из них выявили коронавирус. Новые случаи заражения выявили в Евпатории, Симферополе и Белогорском районе», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 638 положительных теста на новую инфекцию. Скончалось 25 человек.

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