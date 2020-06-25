Москва, , 13:20 — REGNUM За время эпидемии коронавируса жители России стали чаще задумываться о приобретении личного автомобиля. К такому выводу пришли специалисты «Авито.Авто», проведя собственное исследование.

Порядка 9% опрошенных, у которых не было раньше личного транспорта, хотели бы приобрести его. При этом в Волгограде процент таких респондентов оказался выше. Он составил 13%. Чуть выше число желающих приобрести личное авто среди жителей городов-миллионников оказалось в Ростове-на-Дону и Красноярске (по 11%). В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (14% опрошенных).

Кроме того, исследование показало, что 3% опрошенных хотели бы отказаться от личного транспорта до эпидемии, однако изменили свое мнение.

Среди респондентов также оказались владельцы личных машин, которые собираются теперь чаще пользоваться своим авто (22%).

В исследовании приняли участие 10 000 человек, причем у большей части из них (63%) имеется в семье хотя бы один автомобиль.

Ранее холдинг «Ромир» провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 54% жителей России собираются отложить покупку новой машины из-за пандемии коронавируса.

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