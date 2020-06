Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Онлайн-магазину Humble Bundle удалось собрать больше $4,3 млн в поддержку организаций, которые борются за расовую справедливость. Об этом 25 июня сообщила «Игромания».

За время проведения акции магазину удалось продать 134 тыс. игровых сборников. При этом первый миллион удалось заработать меньше, чем за 11 часов со старта продаж.

Напомним, в «благотворительный сборник» от Humble Bundle вошли 50 видеоигр, а также книги и комиксы. Акция завершилась 23 июня 2020 года.

