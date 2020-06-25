Астрахань, , 13:17 — REGNUM В Астраханской области 25 июня подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3347 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 511 человек. За весь период 2220 человек выздоровели и были выписаны, 29 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3359 человек, 8163 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,75.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области откроются летние кафе и спортзалы