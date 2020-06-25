Краснодар, 25 июня 2020, 13:16 — REGNUM Храмы всех конфессий смогут посещать верующие на территории Краснодарского края с 27 июня, решение принято на заседании оперативного штаба 25 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«С 27 июня на Кубани откроются храмы с соблюдением масочного режима и социальной дистанции», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27−29 июня на территории края снимается часть ограничений — в частности, разрешена работа фитнес-центров, стоматологий и детских садов.