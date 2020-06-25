Москва, , 13:15 — REGNUM Сейчас лечение больных детей в России обеспечивают не только частные лица, но в большей степени — государство и благотворительные фонды. Во многих странах лечение тяжелобольных детей — это результат сотрудничества государства и благотворительных организаций. Такое объединение ресурсов — нормально, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию АНО «Детский хоспис» Анна Кудря.

«Поправки к Конституции раскрывают тему социального государства — оно поддерживает самых уязвимых граждан. С этой точки зрения решение президента РФ Владимира Путина о налоговых изменениях выглядит гораздо справедливее, чем существовавшая до того система распределения налогов.

С точки зрения социальной справедливости это давно ожидаемое решение, о нем давно говорили. Чем больше человек получает, тем больше он должен отчислять налогов. Это абсолютно очевидно, потому что человек живет в том обществе и в той стране, где имеет возможность зарабатывать.

Есть такая расхожая фраза «кому больше дано, с того и спрос больше». И она относится не только к вопросам морали, а работает на абсолютно бытовом уровне — чем больше человек получает от общества, тем больше он должен отдавать и вкладывать обратно, инвестировать в это общество, в его развитие. Мне кажется, абсолютная аксиома — человек должен поддерживать тех, кому в жизни тяжелее.

Какой будет механизм распределения отчисляемых средств в результате повышения ставки НДФЛ, пока не ясно. Надеюсь, что на этапе обсуждения механизмов распределения средств благотворительные организации будут участвовать.

Общественники должны выступать в роли партнеров государства. И не только на этапе получения денег, но и на этапе принятия решений, кому, как, под какие программы, через какие механизмы выделять деньги.

Очень надеюсь, что по этим вопросам пройдут консультации с благотворительным сообществом. Нужно собраться разным благотворительным фондам, которые оказывают помощь детям, и обсудить взаимодействие друг с другом и с государством по этой теме.

К распределению средств нужно очень серьезно готовиться для того, чтобы потом это было прозрачно и не вызывало вопросов ни у благотворительных организаций, ни у граждан, ни у государства.

Решение главы государства о повышении ставки НДФЛ, по сути, претворяет в жизнь те принципы, которые заложены в поправках к Конституции. Вне зависимости от исходов голосования, это решение президента пойдет на пользу обществу.

Наша основная сфера деятельности — это паллиативная помощь детям, и мы считаем, что сейчас перед нами в России стоят две основные задачи — обеспечить качество и доступность помощи тяжелобольным детям в каждом регионе нашей страны. Эти же задачи нужно решить в целом по России по медицинскому обеспечению», — высказала своё мнение Анна Кудря.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2020 года в обращении к населению Владимир Путин объявил о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

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