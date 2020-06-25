Нарьян-Мар, , 13:11 — REGNUM В Ненецком округе началось голосование по поправкам к Конституции. В числе первых участников голосования оказался врио губернатора округа Юрий Бездудный.

Глава НАО Юрий Бездудный принял участие в голосовании по поправкам к Конституции Https://vk.com/id165513385

«Я принял решение проголосовать уже сегодня. Потому что эти поправки важны для каждого жителя нашего округа, для всех нас, — написал Бездудный в соцсетях. — Изменения в основной закон позволят нам на самом высоком уровне защитить семейные и духовные ценности, четко закрепят социальные обязательства государства, например, такие как регулярную пенсий, пособий и других выплат, фиксированный МРОТ не ниже прожиточного минимума. А если подходить к вопросу глобально, то поправки смогут укрепить суверенность нашего государства. Потому что международное право не должно иметь полного приоритета над российскими законами. Все поправки, которые одобрил Президент России, важны для создания сильного и независимого государства».

Как сообщало ИА REGNUM, в досрочном голосовании по поправкам к Конституции в НАО приняли участие почти 300 человек.