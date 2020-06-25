Карсон-Сити, США, , 13:11 — REGNUM Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак постановил ввести на территории общественных мест региона обязательное ношение марлевых повязок. Об этом 25 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я подписал постановление с новыми требованиями для жителей и гостей штата Невада носить маски во время посещения общественных мест», — отметил Сисолак, добавив, что указ вступает в силу 26 июня.

Причиной указанного решения стал рост выявления случаев заражения коронавирусной инфекции.

Напомним, по последним данным, в Неваде всего выявили 14 тыс. 362 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 494 человека.