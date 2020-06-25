Псков, , 13:27 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили еще 37 новых носителей SARS-CoV-2, в то время как ни один из ранее заболевших за сутки не выздоровел. Об этом 25 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 2564 заболевших COVID-19, выздоровело 829 человек, 19 умерло. Продолжают лечение еще 1716 жителей региона.

На данный момент в области проведено 40 167 исследований, что на 733 больше, чем сутками ранее.

Неблагополучная обстановка продолжает наблюдаться в двух крупных городах региона — Пскове (742) и Великие Луки (521), а также в районах: Псковский (199), Островский (195), Великолукский (147) и Порховский (123).

Не менее напряженная обстановка продолжает наблюдаться в районах: Дновский (89), Невельский (86), Плюсский (83), Гдовский (58), Новосокольнический (54), Дедовичский (34), Струго-Красненский и Печорский (по 32), Опочецкий (31), Куньинский (21).

Наименьшее количество заболевших выявлено в районах: Палкинский (19), Новоржевский (18), Себежский (17), Усвятский и Бежаницкий (15). А также в Пыталовском (8), Красногородском и Локнянском (по 7), Пустошкинском (6) и Пушкиногорском (5).

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