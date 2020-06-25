Краснодар, , 13:08 — REGNUM Детские сады на территории Краснодарского края возобновят работу с 29 июня — при жёстком соблюдении требований Роспотребнадзора, решение принято 25 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Работу возможно разрешить при наличии справок об эпидокружении и у детей, и у сотрудников, с жёстким входным фильтром», — отметила главный санитарный врач Мария Потёмкина, поддержав, в целом решение.

«Долгожданное решение. Считаю возможным с 29 июня возобновить работу детских садов со строгими требованиями», — подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение об открытии с 27−29 июня фитнес-центров, ресторанов, стоматологий и риелторских агентств.