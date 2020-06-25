Нур-Султан, , 13:06 — REGNUM Отказаться от самостоятельного применения «Гидроксихлорохина» в качестве профилактики COVID-19 призвал доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаиль Кипшакбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, рост цен на антибиотики и другие противовирусные препараты в Казахстане связан с повышенным спросом среди населения. «Все те противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, от COVID-19 не помогут, не надо их скупать», — заявил доцент.

Он добавил, что многие граждане покупают «Азитромицин» для употребления в профилактических целях. «Мало того, что они принимают таблетки, так ещё и используют инъекции», — сказал Кипшакбаев.

Отметим, «Гидроксихлорохин» применяется для лечения малярии. Однако во многих странах медики используют его для борьбе с COVID-19.

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