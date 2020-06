Вена, , 13:05 — REGNUM Количество игроков Ori and the Will of the Wisps превысило два миллиона человек. Об этом разработчики проекта сообщили на своей странице в Twitter 24 июня.

https://twitter.com/OriTheGame/status/1275833765969838080

При этом целиком игру прошли только 423 тыс. человек. В своей публикации разработчики поделились и другой статистикой: количеством смертей, прохождений на высоком уровне сложности и т.п.

Напомним, Ori and the Will of the Wisps — это платформер от студии Moon Games. Игра является сиквелом Ori and the Blind Forest.

