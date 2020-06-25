Варшава, , 13:01 — REGNUM За последние сутки в Польше было выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает минздрав страны.

По информации ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 33 119.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 16 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 412.

При этом уточняется, что в настоящее время в Польше 18 654 человека вылечились от нового заболевания и что в стране от COVID-19 лечится 1 974 человека, 74 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее минздрав Финляндии сообщил, что на территории страны продолжается замедление темпов эпидемии коронавирусной инфекции.