Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Рейтинг самых надежных машин составили специалисты американской компании JD Power.

Лидером рейтинга оказались автомобили марки Dodge, которые выпускает американская компания Chrysler. Причем компания уже давно не выпускала новых моделей. Однако, специалисты считают, что «качество новых автомобилей зависит от различных технологий», которые часто доставляют дополнительные проблемы.

Так, специалисты JD Power отметили, что нередко владельцы новых машин жалуются на проблемы с современными мультимедиа. Такие технологии, как система распознавание голоса, сенсорные димплеи и Bluetooth часто сбоят.

Преимущество моделей Dodge в том, что всех этих новшеств в них просто нет. Специалисты также поставили на одну позицию с этой американской маркой машины Kia. Южнокорейские автомобили оказываются на первом месте рейтинга уже шестой год подряд.

Далее идут автомобили марок: Chevrolet, Ram, Genesis, Mitsubishi и Buick.

Напомним, по данным американского издания CarGurus, самым лучшим среднеразмерным авто сегмента SUV является кроссовер Kia Sorento уходящего поколения.

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