Краснодар, , 12:53 — REGNUM Фитнес-центры смогут работать в Краснодарском крае с 27 июня, решение принято 25 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Предлагаю с 27 июня разрешить работу фитнес-центров без ограничений площади, но только для индивидуальных тренировок, без открытия зон питания и бассейновых зон», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня смогут также возобновить работу зоопарки, рестораны и кафе смогут принимать гостей не только на открытых площадках, но и в помещениях.