Ростов-на-Дону, , 12:51 — REGNUM В Ростовской области специалисты лабораторий, в которых проводятся тесты на коронавирусную инфекцию, за сутки провели почти 4,6 тыс. исследований. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 июня.

Так, за истекшие сутки проведено 4 тыс. 573 теста на SARS-CoV-2. За весь период пандемии на Дону выполнено более 231,5 тыс. исследований. В настоящее время охват жителей Ростовской области тестированием на 100 тыс. населения составляет 104,16.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом превысило 9 тыс. человек. Более половины носителей SARS-CoV-2 выздоровели. 100 пациентов с COVID-19 скончались. Все умершие имели хронические заболевания.

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