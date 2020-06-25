Йошкар-Ола, , 12:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 июня выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2819 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

За последние сутки в республике выписаны 53 человека, общее число выздоровевших достигло 2811 человек, или 99,7%. Согласно данным общероссийского штаба, Марий Эл — единственный регион России, где на сегодня снизилось число активных в настоящее время случаев заражения, так называемых «активных кейсов».

При этом, согласно данным минздрава Марий Эл, в настоящее время в инфекционных стационарах республики лечение получают 646 человек, из них у 253 человек подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

С момента начала наблюдений в республике 21 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, наибольшее число носителей коронавируса зарегистрировано в Йошкар-Оле — 1408 человек, 320 человек — в Медведевском районе, 235 — в Волжске, 144 — в Моркинском районе, 122 — в Советском районе.