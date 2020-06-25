Краснодар, , 12:48 — REGNUM Рестораны смогут работать в Краснодарском крае с 27 июня — речь идёт о заведениях в обособленных зданиях с отдельным выходом на улицу. Решение принято на заседании оперативного штаба 25 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ресторанам разрешат работать с 07:00 до 00:00, «чтобы они не превращались в ночные клубы», добавил губернатор Вениамин Кондратьев.

«С 27 июня открыть рестораны, кафе, все объекты общепита со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня в регионе также смогут начать работу зоопарки, океанариумы, туробъекты.