Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Каждый шестой житель Стокгольма, сдавший анализ на прошлой неделе, имеет антитела к COVID-19. В лаборатории Каролинского университета подтвердили, что антитела были обнаружены у 17,2% жителей столицы Швеции. Об этом 25 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Данные результат является следствием первого массового сбора проб на выявление антител, начатых в Стокгольмском регионе. Тестирование было бесплатным, и его могли пройти все желающие жители Стокгольма.

«На прошлой неделе было проведено почти 24 000 тестов на антитела. 17,2% из них были положительными», — заявил руководитель лаборатории Каролинского университета Клас Рут, добавив, что такой большой процент антител был ожидаемым, так как Стокгольм был главным центром пандемии коронавируса в Швеции.