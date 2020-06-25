Сеул, , 12:49 — REGNUM В Южной Корее усилят меры по отлову диких кабанов в связи с увеличением случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, за последние две недели в стране выявили 20 случаев заражения АЧС, из них 45% пришлись на молодых кабанов в возрасте до 3 месяцев.

Как предполагают специалисты, это связано с тем, что молодые особи, родившиеся по весне, собирались в стаи, следуя за взрослыми.

В рамках новых мер по отлову представители министерства намерены установить дополнительные ловушки в уезде Хвачхон провинции Канвондо, а также расставить сети с приманками по маршрутам передвижения животных.

В период с 16 по 23 июня вирус африканской чумы свиней был обнаружен у 14 диких животных в окрестностях уезда Ёнчхон и городе Пхочхоне провинции Кёнгидо. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до 652.