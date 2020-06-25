Калуга, , 13:36 — REGNUM В Калуге из 34 обследованных родников 47,1% страдают хроническим общим микробным загрязнением воды и присутствием кишечных палочек, превышающих допустимые значения, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доктора биологических наук, профессора, научного руководителя Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Игоря Лыкова.

Родник Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По мнению учёного, в некоторых калужских родниках, особенно находящихся на склонах оврагов, количество кишечных палочек в воде приближается к значениям сточной воды.

«В целом на родниках областного центра отмечается ежегодное снижение концентрации нитратов, что является результатом экологического образования населения, проведения работ по благоустройству родников. Особенно это характерно для родников, которые освящены православной церковью и считаются святыми. Эти родники благоустроены, и чистота вокруг них поддерживается прихожанами. Так, в святом роднике в деревне Ждамирово концентрация нитратов снизилась за последние пять лет в семь раз и сегодня — в три раза ниже предельно-допустимой», — считает Игорь Лыков.

Однако экологический мониторинг воды святого родника «Здоровец» в Березуйском овраге Калуги показывает, что концентрация нитратов в ней превышает допустимый уровень, а присутствие триады азота свидетельствует о сильном загрязнении.

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