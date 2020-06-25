Калуга, 25 июня 2020, 13:36 — REGNUM В Калуге из 34 обследованных родников 47,1% страдают хроническим общим микробным загрязнением воды и присутствием кишечных палочек, превышающих допустимые значения, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доктора биологических наук, профессора, научного руководителя Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Игоря Лыкова.
По мнению учёного, в некоторых калужских родниках, особенно находящихся на склонах оврагов, количество кишечных палочек в воде приближается к значениям сточной воды.
Однако экологический мониторинг воды святого родника «Здоровец» в Березуйском овраге Калуги показывает, что концентрация нитратов в ней превышает допустимый уровень, а присутствие триады азота свидетельствует о сильном загрязнении.
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