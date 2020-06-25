Краснодар, , 12:37 — REGNUM Межмуниципальное пассажирское сообщение будет открыто на территории Краснодарского края с 27 июня. Решение было принято 25 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Ситуация в крае остаётся стабильной. Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. Это позволяет ввести еще ряд послаблений, о которых просят жители», — отметил на заседании губернатор Вениамин Кондратьев.

«С 27 июня открывается межмуниципальное пассажирское сообщение. Автобусы начнут работать, автостанции начнут функционировать. В том числе и авиационное сообщение между Краснодаром и Сочи», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения для движения пассажирского транспорта между муниципалитетами в Краснодарском крае были введены в конце марта. С 21 июня в регионе был снят карантин, действовавший с 31 марта.