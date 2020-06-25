Сана, , 12:42 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что в Йемене могут умереть много людей, если стране не будет оказана значительная материальная поддержка. Об этом 25 июня сообщает Associated Press.

Чиновник отметил, что продолжающийся военный конфликт и разрушение системы здравоохранения привели к тому, что граждане страны страдают от голода и эпидемий.

«Мы знаем, что многие случаи смерти не регистрируются», — отметил Лоукок.

Политик также добавил, что серьезную угрозу для страны несет эпидемия коронавирусной инфекции — в Йемене от COVID-19 умирают в пять раз чаще, чем во всем мире.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.