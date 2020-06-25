Москва, , 12:35 — REGNUM С 26 июня жители Москвы получат доступ к электронным медицинским картам с мобильных устройств. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что доступ к медкартам был открыт на портале mos.ru ещё в январе. И более 650 тыс. горожан получили доступ к картам.

«И мы продолжаем расширять возможности этого сервиса: с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты», — сказала Ракова.

По её словам, нужные горожанам данные теперь будут всегда под рукой.