Саранск, , 12:33 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 25 июня выявлено 39 новых носителей коронавируса. Всего в республике с момента начала наблюдений подтверждено 3192 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативны штаб России.

За последние сутки в республике выписались 22 человека, всего выздоровели после заражения коронавирусом 2029 жителей республики или более 63,5% из общего числа носителей SARS-CoV-2. 24 жителя Мордовии скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в России подтверждено 613 994 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7113 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,1%.