Стокгольм, , 12:38 — REGNUM В ближайшие дни в Швеции существует большая опасность возгораний лесов. Йохан Шимански, руководитель пожарной службы Мура, расположенного в лесистой местности, предупреждает, что условия сейчас такие же, как и в случае крупных лесных пожаров, проходивших в Швеции летом 2018 года. Об этом 25 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Ситуация выглядит очень схожей. Мы видим, что засуха усиливается день ото дня, и мы уже достигаем тех же крайних значений, которые были у нас тогда (прим.: в 2018 году). Это чрезвычайно серьезная ситуация», — заявил Шимански.

Согласно оценкам Шведского института гидрологии и метеорологии, в настоящее время существует опасность возникновения лесных пожаров в восьми округах страны. Сообщается, что высокая температура, длительный период сухой погоды и отсутствие осадков этим летом создали неблагоприятную противопожарную обстановку.