Москва, , 12:38 — REGNUM В 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет легче тех, что приходилось сдавать выпускникам в предыдущие годы. Об этом 25 июня сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, попытки облегчить задания из-за сложной ситуации в образовании, связанной с режимом дистанционного обучения, могли бы ещё больше усугубить положение дел.

«Задания мы не меняем. 1 сентября мы публикуем демо-версии. И как только публикуем, начинается подготовка. И ребята, которые ориентированы на результат, начинают подготовку. И представьте себе: готовятся по одним лекалам, а тут мы решили облегчить. Это может привести не к улучшению, а к ухудшению», — заявил Музаев.

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