Кишинёв, , 12:30 — REGNUM Среди медработников Молдавии за все время пандемии коронавируса было выявлено в общей сложности 2,3 тысячи случаев заражения новой инфекцией. Об этом 25 июня сообщает минздрав страны.

«На сегодняшний день подтверждены 2,3 тысячи случаев инфицирования работников медицинской системы», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что 581 человек из данного числа — это врачи, ещё 27 — фармацевты, 915 — медицинские ассистенты, 117 — фельдшеры и 660 — санитары.

«В целом, 25 медицинских работников скончались из-за борьбы с COVID-19», — отмечается в сообщении минздрава республики.

При этом отмечается, что всего в стране от COVID-19 в настоящее время скончалось 502 пациента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории Молдавии до 15 июля действует режим чрезвычайного положения, согласно которому отменены массовые мероприятия и занятия в учебных заведениях. Также действует режим обязательного ношения масок в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях.

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