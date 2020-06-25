Волгоград, , 12:26 — REGNUM 32-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве сотрудницы одного из детских садов Волгограда. Его приговорили к девяти годам и двум месяцем лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили 25 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Между осуждённым и погибшей в 2019 году возникли близкие отношения. В ходе ссоры 15 октября, он задушил женщину, спрятал её тело в заброшенной даче Краснооктябрьского района, похитил паспорт и сотовый телефон и пытался выехать за пределы территории России.

Приговором суда мужчине назначено девять лет и два месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитой свыше 1,5 млн рублей в качестве морального и материального вреда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде завершено расследование убийства сотрудницы детского сада