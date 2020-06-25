Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM На хуторе Харьковский Азовского района после ремонта открыт мемориальный комплекс павшим бойцам Красной армии. У мемориала установлен памятник, созданный за счёт средств главы одного из фермерских хозяйств Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Фермер Григорий Гречкин на изготовление памятника и благоустройство мемориала направил около 1 млн рублей. Скульптура воина изготовлена из стекловолокна, покрытого керамогранитом.

Памятник установлен в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Парада Победы в Москве. Мемориальный комплекс после ремонта был открыт 24 июня.