Джакарта, , 12:19 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило, что по состоянию на 25 июня 2020 года на территории страны выявлено 50 187 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в стране подтвердили 1178 новых случаев заражения, 47 случаев смерти. В общей сложности от COVID-19 в Индонезии скончались 2620 человек.

Число выписанных из больниц пациентов увеличилось до 20 449 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что теперь Индонезия начала самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19.

Читайте также: Индонезия начала разрабатывать вакцину против COVID-19