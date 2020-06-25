Иваново, , 12:18 — REGNUM 77 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные опубликовал региональный оперативный штаб 25 июня.

«39 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по двум случаям появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — сообщили в оперативном крае.

Всего в Ивановской области на 25 июня подтверждено 4330 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 2643 пациента с подтвержденным заражением коронавирус. Под наблюдением остаются 2537 человек с разными сроками окончания карантина.