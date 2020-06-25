Хельсинки, , 12:20 — REGNUM На территории Финляндии продолжается замедление темпов эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 июня сообщают финское министерство социального развития и министерство здравоохранения страны.

По данным ведомств, число новых регистрируемых каждую неделю случаев заражения коронавирусом продолжает уменьшаться.

«Теперь предполагаемый Индекс репродукции (характеристика заразности инфекционного заболевания) составляет 0,4−0,75», — говорится в заявлении и уточняется, что данное значение является немного меньшим, нежели то, которое было на минувшей неделе.

«Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться», — отмечается в сообщении.

При этом с 15 по 21 июня в 14 больничных районах страны не было отмечено новых случаев заражения SARS-CoV-2, а их число в больничном округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) по сравнению с истекшей неделей — уменьшилось.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в настоящее время спокойная, с 11 июня нет необходимости выпускать еженедельный отчет о состоянии пациентов в реанимациях», — указывают ведомства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Финляндии выявлено 7 167 случаев заражения коронавирусом при 327 умерших от COVID-19 и около 6,6 тысяч выздоровевших.