Москва, , 12:16 — REGNUM Роспотребнадзор не считает необходимым принимать дополнительные санитарные меры на участках для голосования по изменениям в Конституции РФ. Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституции РФ заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Каких-то опасения у нас для того, чтобы принимать какие-то дополнительные меры, нет, мы надеемся, что всё, что уже сделано, минимизирует все риски», — сказала Брагина.

По её словам, все необходимые алгоритмы для сведения рисков к минимуму в рамках санитарно-эпидемиологических требований уже отработаны.