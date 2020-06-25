Ташкент, , 11:58 — REGNUM Лаборатории по определению генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах планируют построить в Узбекистане. Об этом 25 июня заявил глава пресс-службы агентства «Узстандарт» Абдурауф Расулов на брифинге.

По его словам, лаборатории в Намангане и Бухаре планируется модернизировать на кредит, выданный Всемирным банком. Расулов добавил, что лаборатории позволят определить соответствие продуктов питания международным стандартам.

Напомним, в марте 2020 года в Узбекистане ужесточили контроль к продукции из фруктов и овощей, в том числе к сокам. Правительство утвердило новые правила к транспортировке, хранению и производству продукции.