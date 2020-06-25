Приштина, , 12:04 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово вечером 24 июня сообщили, что за сутки в результате обследования 311 образцов в крае было выявлено 95 новых случая заражения коронавирусом. 63 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2363 случая заражения коронавирусом. 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

1171 пациентов уже здоровы.

На фоне сохраняющейся динамики выявления новых случаев заражения коронавирусом после долгого перерыва в Косово вновь наблюдается рост числа выздоравливающих — вторая волна эпидемии начинает переходить в стадию плато.

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