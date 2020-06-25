Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Ещё три случая смерти от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, зафиксировали на Среднем Урале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Теперь в Свердловской области подтверждена информация о 82 пациентах, скончавшихся от COVID-19.

Сколько ещё больных коронавирусной инфекцией умерли от других причин, не сообщается. По данным на 25 июня, в Челябинской области насчитывается 49 таких смертей (а от COVID-19 — ещё 84), в Пермском крае — 43 (от COVID-19 — 73).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 11 684 случая заражения коронавирусом.